В Курской области ФСБ вменила группе россиян работу на ВСУ

Сотрудники ФСБ в Курской области пресекли деятельность преступной группы россиян.

Их заподозрили в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) информации о расположенных в регионе объектах Минобороны РФ. Их могли использовать для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники, сообщает центр общественных связей ФСБ. Изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена", "Приготовление к диверсии". Подозреваемые арестованы и дают признательные показания.