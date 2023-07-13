13 Июля 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

С начала года на объектах "Атомстройкомлекса" побывали сотни студентов

Больше 200 студентов профильных специальностей посетили объекты "Атомстройкомлекса" в 2023 году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, учащиеся Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского федерального университета смогли познакомиться с реалиями своей будущей профессии.

Крупнейший строительный холдинг Урала регулярно организует экскурсии по своим строительным площадкам и заводам для студентов профильных специальностей. Такая практика дает возможность студентам дополнить теорию, полученную в учебной аудитории, практикой и увидеть на реальной стройке весь строительный цикл от начала и до конца.

"Посещение строящегося объекта – одна из самых полезных практик для студентов, они вживую знакомятся с проверенными методиками строительства и новинками. Многие отметили интересную технологию возведения стен в два слоя, возведение монолитного железобетона с применением немецкой опалубки", - отметил заведующий лабораторией УРГАХУ Андрей Печенкин.

В этом году студенты уже посетили несколько заводов по выпуску строительных материалов: завод "Теплит", выпускающий стеновые блоки, цементный завод "АТОМ Цемент", а также "Берит", выпускающий арматуру, тротуарную плитку, панели "филигран" и другую строительную продукцию. Помимо ознакомительных экскурсий, студенты проходят практику на площадках строительной компании.

"Мы участвуем не только в профессиональной подготовке будущих специалистов, но и стараемся вдохновить студентов на будущую работу, показать, какие возможности по изменению городской среды и жизни горожан дает их профессия. Ведь сегодняшние студенты завтра будут строить и реконструировать знаковые для города и области объекты, возводить жилые кварталы, детские сады и школы, больницы и театры", - рассказала директор по персоналу "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

Компания стала ключевым партнером строительного образовательного кластера, созданного в регионе в рамках проекта "Профессионалитет". Он предполагает переоснащение учебных площадок, увеличение объема практических занятий у студентов строительных специальностей, а также их подготовку под конкретные запросы работодателей.

Теги: Атомстройкомлекс, объекты, студенты, экскурсии


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