В Челябинске арестовали водителя самосвала, устроившего ДТП, в котором погибли два человека

Суд в Челябинске заключил под стражу водителя грузовика, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 11 июля на улице Блюхера. Водитель самосвала "Хово" столкнулся с автомобилем "Лифан", двигавшимся в попутном направлении. После этого легковой автомобиль столкнулся с автомобилем ВАЗ, который после удара выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП скончались два пассажира "Лифан"– 51-летняя мать и 23-летний сын. 48-летний отец и 13-летняя дочь получили травмы.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Он признал вину и заявил, что отвлекся от управления. Под арестом он пробудет до 11 сентября.