13 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ЛДПР

Нейросеть "Жириновский" может получить партбилет ЛДПР

Нейросеть "Жириновский" не получала партийного билета ЛДПР, но может его получить, если решение одобрит съезд партии. По словам главы партии Леонида Слуцкого, на ближайшем съезде будет рассматриваться этот овопрос.
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"Сразу хочу сказать: никаких решений еще не принято. Но ЛДПР уже де-факто стали первой "цифровой" партией в России. Мы меняемся не просто в ногу со временем, а опережая его. Поэтому на ближайший съезд партии будет вынесен вопрос о возможности, в качестве исключения, выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму", - заявил Слуцкий.

Нейросеть "Жириновский" стала одной из новостных "звезд" минувшего ПМЭФ, где ее презентовали. Бот сразу же уточнил, что не является Жириновским, а всего лишь изучает его высказывания и интервью.

Теги: жириновский, нейросеть, лдпр


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