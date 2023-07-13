В Югре продолжается работа по тушению 13 природных пожаров

В Югре продолжается работа по тушению 13 природных пожаров, три пожара - ландшафтные, 10 пожаров - лесные, сообщили Накануне.RU в депнедра.

Два ландшафтных пожара на площади 640 га действуют в Березовском районе, один - на площади 38 га - в Кондинском.

Также проводятся работы по тушению 10 лесных пожаров на площади 7555,4 га, из них локализовано восемь пожаров на площади 3755,3 га. Самый большой пожар действует сейчас в Березовском лесничестве на площади 3800 га.

Второй по площади пожар локализован в Октябрьском лесничестве на площади 2115 га. Также локализовано три пожара в Белоярском лесничестве на площади 1632 га, три пожара в Кондинском районе (6,4 га). Кроме того, действуют два - в Сургутском районе на площади 2 га, один из которых локализован.

К их ликвидации и локализации привлечены 357 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

За прошедшие сутки в регионе потушили 13 лесных пожаров на площади 842,63 га.