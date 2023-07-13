13 Июля 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Подготовку к крупным спортивным фестивалям «Спорт – норма жизни» начали во Владимирской области

Сразу два крупных спортивных праздника в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» пройдут во Владимирской области в августе этого года.

12 августа во Владимире массово отметят День физкультурника. В этом году он приурочен к 100-летию образования органов физической культуры и спорта и пройдёт с особым размахом на нескольких городских площадках. В программе – соревнования по лёгкой атлетике, баскетболу, мини-футболу, роллер-спорту, бадминтону, настольному теннису, конкурсы и мастер-классы с участием выдающихся спортсменов региона.

19 августа в Гусь-Хрустальном на центральном городском пляже состоится III областной фестиваль пляжных видов спорта. Он будет включать в себя турнир пляжному футболу, волейболу, теннису, лёгкой атлетике и другим дисциплинам. Как сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области, амбассадорами турнира выступят выдающиеся спортсмены и тренеры России.

Теги: Спорт, , норма, жизни


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