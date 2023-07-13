13 Июля 2023
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Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

На реке Лене в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов из танкера

Утечка нефтепродуктов с танкера произошла на реке Лене в Усть-Куте Иркутской области.

"Сегодня ночью танкер, вставший под погрузку дизельным топливом, дал течь", - сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

На месте установили три ряда бонового заграждения, для очистки акватории применили сорбент.

На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают, уточнил Кобзев. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него.

Специалисты Росприроднадзора отберут пробы воды, чтобы определить, насколько сильно утечка топлива повлияла на акваторию Лены.

В начале июля в республике Коми из-за утечки нефти почернела река Колва. Прорыв произошел в районе Усинска. По данным администрации республики, причиной аварии стала неисправность трубопровода ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. В округе был введен режим повышенной готовности.

Теги: река лена, утечка нефтепродуктов, иркутская область


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