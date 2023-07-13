Тюменскую стримершу Жади отправили под арест за истязания сына

Тюменской стримерше Жади избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По ходатайству следствия судом в отношении 32-летней обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Под стражей обвиняемая пробудет до 11 сентября.

Напомним, 10 июля в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой 32-летняя местная жительница кричала на сына, используя оскорбления и мат, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать". После этого, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы проверить стримершу "Жади" из Тюмени.

Парламентарий попросила Бастрыкина взять данную ситуацию на контроль и принять необходимые меры реагирования.