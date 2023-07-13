Замглавы Челябинска Александр Астахов стал фигурантом уголовного дела о халатности

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов и бывший председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям городской мэрии Сергей Чигинцев стали фигурантами уголовного дела по факту халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Фигуранты вину в совершении преступлений не признали.

Председатель СК России Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел прием заявителей из Челябинской области, которые проживают в аварийных домах. По словам жителей, вопрос с их расселением до сих пор не решен, и это стало результатом того, что, несмотря на выявленные нарушения технического состояния домов, должностные лица администрации Челябинска не приняли своевременных мер по проведению ремонтно-восстановительных работ, рассмотрению вопроса о признании домов аварийными.

Бастрыкин назвал неудовлетворительной работу подчиненных, указав на неполноту следствия и волокиту. Он поручил представить доклады и планы работы по разрешению проблем заявителей, пригрозив кадровыми решениями. Поручено создать в регионе отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав. По словам главы СКР, в Челябинской области эта проблема стоит очень остро, а местные чиновники ее не решают, в итоге люди вынуждены проживать в аварийных условиях. В Следственный комитет поступает много жалоб от жителей. Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по общей ситуации с аварийным жильем в Челябинской области.

"Проблемы граждан не решаются, а вы докладываете, как все хорошо и что все меры приняты. А людям я что должен сказать? Еще больше 40 человек из Челябинской области ждут моего приема. Им нужно комфортабельное жилье", - подчеркнул Бастрыкин.

В пресс-службе администрации Челябинска заявили, что должностные лица мэрии с 2020 года ведут большую работу по расселению из ветхо-аварийного жилья. В настоящий момент 126 домов признаны аварийными, 77 из них не обеспечены финансированием и на их одномоментное расселение необходимо почти 5,5 млрд рублей.

"Мероприятия по переселению граждан из аварийных домов осуществляются в рамках трех программ в хронологической последовательности исходя из даты признания. При этом, в последнее время участились случаи, когда жители аварийных домов, признанных таковыми позднее, записывают и распространяют через социальные сети и СМИ видеообращения с требованиями незамедлительного расселения, минуя порядок очередности", - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, зачастую жители аварийных домов обращаются в суд из-за несогласия с предложенными компенсационными выплатами или жилыми помещениями. В настоящий момент из-за судебных тяжб приостановлено расселение и снос 10 аварийных домов.

В мэрии заявили, что должностные лица не бездействовали, а ведут большую работу в отношении расселения ветхо-аварийного жилья. В администрации пообещали оказать все необходимое содействие следственным органам.