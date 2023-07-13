Певица МакSим призналась, что лечится от алкоголизма

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, призналась, что лечится от алкогольной зависимости.

Весной 40-летняя Абросимова устроила турне, но на некоторых концертах вела себя странно и неадекватно. Кто-то списывал это на недавно перенесенный ковид – артистка была на грани жизни и смерти во время болезни. Также появлялись слухи о беременности звезды. Но также многие поклонники начали подозревать, что МакSим появляется на сцене в пьяном виде.

Артистка прервала тур, после о ее состоянии не было слышно. Теперь она записала обращение к поклонникам, в котором рассказала о своем непростом состоянии. Она сообщает, что находится на лечении в реабилитационной клинике.

"Я надеюсь, конечно, на вашу поддержку, потому что для меня было огромным шагом приехать сюда по доброй воле и находиться здесь, проходить лечение. И такой же огромный шаг сказать это вслух, для вас", - говорит Марина.

Абросимова рассказала, что после выздоровления слишком рано начала гастролировать и думала, что алкоголь придаст ей сил на сцене.