На телеканалах Владимирской области стартуют просветительские видеопроекты «Россия в деле» и «Билет в будущее»

Этим летом жители региона увидят два сериала Фонда гуманитарных проектов – «Россия в деле» и «Билет в будущее». Они выйдут в эфир телеканалов «Губерния 33», «Известия. Владимир», «Вариант» и «МуромТВ». Трансляция серий начнётся в июле и продолжится до конца лета, сообщает Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области.

Просветительский видеопроект «Россия в деле» рассказывает о трудовых успехах нашей страны, талантливых людях, поддержке смелых инициатив и качественных изменениях. «Россия в деле» является продолжением первого профориентационного сериала «Билет в будущее», который знакомит зрителей с различными профессиями, входящими в одноимённую бесплатную государственную программу.

«10 лет назад мы взяли на себя смелость публично бороться с фейками. И на протяжении этого времени помогаем очищать добрые имена российской истории, промышленности, культуры, создавая выставочные и видеопроекты, которые уже увидели более 17 миллионов человек», – сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Видеопроект опровергает мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. В настоящее время в отечественной индустрии создаются новые сложные продукты и целые отрасли, конкурирующие на глобальном рынке с мировыми брендами. Сериал расскажет о гражданском авиастроении, производстве новых материалов, судостроении, медицине и многих других отраслях, которые определены как приоритетные и реализация которых будет способствовать обеспечению технологического суверенитета страны.

Героями сериала о профессиональном самоопределении «Билет в будущее» стали реальные люди, представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. Они делятся уникальными историями своего успеха в профессии и рассказывают о том, как посадить самолёт в экстремальных условиях, какие технологии используются в современной восстановительной медицине, при помощи какого устройство можно увидеть строение атома, как сделать свой бизнес успешным и многое другое.

В прошлом году сериал «Билет в будущее» во Владимирской области посмотрели около 20 тысяч школьников. По мнению владимирских педагогов, благодаря этим видео ребята смогли взглянуть на разные специальности глазами увлечённых и успешных людей, узнали о современном рынке труда и востребованных профессиях. Важно, что он увлёк не только школьников, но и взрослых.

«Сериалы сейчас один из популярных форматов проведения досуга, особенно среди молодёжи. Фонд гуманитарных проектов создаёт контент, который позволяет молодёжи больше узнать о профессиях, трудовых успехах и сделать правильный, осознанный выбор. Важно, что на экране мы видим реальных людей, которые могут мотивировать и вдохновлять молодёжь региона», – прокомментировала региональный оператор проекта «Билет в будущее», руководитель центра профессиональной ориентации молодёжи Владимирского института развития образования Ксения Зоткина.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области, всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения РФ. Федеральным оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов. Региональный оператор – Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой.

«Билет в будущее» помогает школьникам выбрать путь в жизни, найти свою профессию. Проект объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь подростку выбрать специальность. Он представлен в мультимедийных парках «Россия – моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru.