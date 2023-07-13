Волонтерам фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге дадут уникальные "Е-карты"

Волонтеры Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге получат уникальные "Е-карты", которые дадут возможность проезда сразу на четырех видах транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, карты позволят волонтерам совершать поездки во время проведения соревнований. Баланс проездных будет заранее пополнен, а действовать специальная "Е-карта" будет с 1 по 31 августа. Волонтеры фестиваля получат право бесплатного проезда на четырех видах транспорта: автобусе, троллейбусе, трамвае и метро.

Подать заявку для участия можно в разделе "Волонтеры" на официальном сайте и по этой ссылке. Помощники будут задействованы во всех сферах подготовки и проведения соревнований, а стать волонтером может любой желающий. Потенциальным кандидатам на момент старта турнира должно исполниться 18 лет, но на некоторые позиции можно попасть и с 14 лет.

Напомним, изначально в столице Урала должна была состояться Всемирная летняя Универсиада, однако затем ее отменили. Вместо нее в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с командами из стран БРИКС, ШОС и СНГ.