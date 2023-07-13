Теннисистка Мирра Андреева не собирается менять российское гражданство на французское

16-летняя перспективная российская теннисистка Мирра Андреева не собирается менять российского гражданство на французское, сообщил агент спортсменки Лев Кассиль.

"Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну", - цитирует Кассиля "Коммерсант".

Ранее американский спортивный портал Tennis World USA сообщил, что Андреева, якобы, может последовать примеру другой теннисистки – Варвары Грачевой, которая недавно получила французский паспорт.

Андреева родом из Красноярска, но проживает в Каннах. В 2023 году она пробилась в одну восьмую Уимблдона, повторив рекорд Марии Шараповой. Ранее в этом же году она прошла квалификацию на Ролан Гаррос.

Российские и белорусские спортсмены сейчас не могут выступать под национальными флагами на большинстве международных турниров – из-за санкций, введенных после начала СВО. Теоретически теннисисты смогут в нейтральном статусе участвовать в Олимпиада-2024 года в Париже – их спорт не относится к командному.