13 Июля 2023
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Фото: mtavari.tv

В Грузию для обследования Саакашвили прибыли польские медики

Для обследования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси прилетели польские медики, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Информацию также подтвердил представитель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе. По его словам, в Грузию прибыли пять врачей, срок их работы в стране не ограничен. Также сообщается, что медицинское заключение будет конфиденциальным, его передадут руководству ЕС.

В начале июля Саакашвили впервые с начала февраля принял участие в судебном заседании (в режиме видеоконференции), он выглядел крайне истощенным. Суд связан с делом о протестных акциях 2007 года в Тбилиси.

Сейчас экс-президент находится в больнице, но под стражей.

На протяжении последних месяцев Саакашвили и его сторонники заявляли о крайне опасном состоянии здоровья бывшего президента. Сам он утверждал, что умирает. Адвокаты Саакашвили говорят о более чем 20 диагнозах, поставленных их подзащитному.

Теги: грузия, михаил саакашвили, обследование


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