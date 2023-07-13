13 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Трансгендер задержан в Орловской области за финансовую поддержку ВСУ

Трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области задержали по делу о госизмене, сообщает ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный осуществил денежный перевод "на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ".

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщает ТАСС.

Известно, что задержанный работал волонтером в "ОВД-Инфо" (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Екатеринбурге по делу о государственной измене был задержан уроженец Украины с российским гражданством. Спецслужбой установлено, что во время специальной военной операции мужчина перевел деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку вооруженных сил Украины.

Теги: трансгендер, госизмена, всу


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