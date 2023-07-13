Тюменцы продолжают реконструкцию родильного дома в Краснодоне

В подшефном Тюменской области Краснодоне продолжается реконструкция родильного дома, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Специалисты уже выполнили значительный объем работ в здании 1961 года постройки: укрепили фундамент, демонтировали перекрытия и часть перегородок, смонтировали стяжки по периметру здания.

Также строители начали утеплять фасад и монтировать облицовочные панели.

"В каждой из палат будет установлен душ и туалет. Появятся в роддоме и лифты – пассажирский, грузовой и технический. К двум имевшимся операционным добавятся еще две", - сообщил главный врач Краснодонского родильного дома Ирина Борисова.

Операционные, процедурные и манипуляционные кабинеты будут оснащены современным оборудованием и мебелью. В здании появится бокс для пациенток с инфекционными заболеваниями с отдельным входом и родзалом.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Краснодон в феврале 2023 года отметил, что многие процедуры и операции, которые у нас считаются нормой, местному населению были недоступны долгие годы.

"Люди были лишены элементарных благ. Мы не могли остаться в стороне. Именно поэтому мы помогаем проводить восстановительные работы на социальных объектах в Краснодоне", - заявил глава региона.