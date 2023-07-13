В Екатеринбурге силовики ищут неизвестного, пристававшего к девушкам на остановке

В Екатеринбурге полиция и Следственный комитет ищут злоумышленника, который приставал к девушкам.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сегодня поступила информация о совершении неизвестным противоправных действий сексуального характера в отношении двух девушек. По предварительным данным, все случилось на остановке общественного транспорта у одного из домов по улице Репина в уральской столице.

По поручению и.о. руководителя областного СКР Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело. Как уточнили в ведомстве, речь идет не об изнасиловании, а понуждении к действиям сексуального характера.

Силовики уже активно ищут подозреваемого. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперуполномоченные уголовного розыска ОП №8 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории и был зафиксирован данный факт, приступили к установлению личности любителя "клубнички" для привлечения его к ответственности.

"Кто этим похотливцем окажется и о мерах реагирования, мы обязательно проинформируем общественность и СМИ. Всем, кто располагает сведениями об этом человеке, а также о его возможном местонахождении, просьба сообщить, в том числе и конфиденциально, по линии "02" или в любое отделение полиции", - добавил полковник Горелых.