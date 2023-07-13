"Ростех" запретил сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях

Государственная корпорация "Ростех" запретила всем своим сотрудникам (в том числе в "дочках") пользоваться iPhone в служебных целях. "Вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя", - цитирует РИА Новости представителя корпорации.

На прошлой неделе аналогичный запрет ввели в Минпромторге – сотрудникам министерства и подведомственных организаций запретили использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне стало очевидно, что российские бизнесмены и чиновники плевать хотели на предупреждения ФСБ о том, что с помощью iPhone за ними могут шпионить иностранные спецслцужбы.

Канал Faridaily обратил внимание на обилие "Айфонов" в руках участников делового завтрака Сбера в рамках ПМЭФ. Причем американские гаджеты используют как частные предприниматели (например, Борис Титов), которые не обязаны по закону переходить на российскую технику и ПО, так и чиновники высокого ранга, например, глава Минздрава Михаил Мурашко и отвечающий за внедрение цифровых технологий вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Организаторы буквально вынудили участников "обнажить" свои телефоны, попросив их принять участие в интерактивном голосовании, которое осуществляется с помощью считывания QR-кода.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента использование "Айфонов" в рабочих целях "неприемлемо", да и для личного использования, якобы, многие уже отказались. Экс-президент России Дмитрий Медведев, ранее водивший дружбу с основателем Apple Стивом Джобсом, теперь клянёт технику этой фирмы.