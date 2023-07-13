Евгений Куйвашев едет в Шайдуриху для встречи с погорельцами

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выехал в уральское село Шайдуриха, пострадавшее от крупного пожара. На месте он встретится с погорельцами, чье имущество было повреждено или вовсе уничтожено огнем. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Напомним, крупный пожар в Шайдурихе произошел вчера вечером и только утром его удалось локализовать. В огне сгорело 41 из 170 строений. В 13 на постоянной основе проживали 35 человек, в числе которых трое детей. Были также разрушены 23 дачных дома и 5 заброшенных строений. К сожалению, огонь не только поглотил материальное имущество сельчан, но и унес жизнь человека.

Волонтеры уже приступили к сбору гуманитарной помощи, а с погорельцами работают сотрудники соцполитики для оформления социального паспорта погорельца и единовременной выплаты.