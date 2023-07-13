ВС РФ пресекли попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста

Соединения группировки войск "Днепр" подавили за сутки две попытки ВСУ форсировать Днепр в районе Антоновского моста под Херсоном.

Уничтожены три быстроходных катера противника и более 60 боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки украинских войск высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их методичным уничтожением.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ не создавали плацдармов у Антоновского моста под Херсоном и "никакого наступательного потенциала у противника" в этом районе нет. Он добавил, что на правом берегу Днепра был "уничтожен отряд противника, готовившийся к переправе, а также три артиллерийские позиции, с которых велся обстрел левого берега".