Найдены тела двух пропавших без вести при потопе в Туапсинском районе Кубани

Обнаружены тела двоих пропавших при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края.

Тела девушки и мужчины обнаружены в море. По данным прокуратуры, погибшие находились в частном доме, который смыло в реку.

Еще двоих пропавших ищут в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии, передает ТАСС.

12 июля в четырех населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края был введен режим ЧС из-за ливней, подтопивших дома. Велась эвакуация населения и туристов. Сообщалось о четверых пропавших без вести.