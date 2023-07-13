Бывшего замминистра энергетики России Милова* СКР просит заочно арестовать

Следственный комитет России подал в Басманный суд Москвы просьбу о заочном аресте бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова* (*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ). Он является фигурантом дела о фейках об армии, передает ТАСС.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда.