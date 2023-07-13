Обращение генерала Ивана Попова было непубличным, заявил Турчак

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что обращение генерала Ивана Попова "было непубличным, и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии".

"То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики", - написал Турчак в своем telegram-канале.

Журналист и радиоведущий Сергей Мардан в своем telegram-канале выразил мнение, что что те, кто думают, что "проблема была в одном Евгении Пригожине, сильно ошибаются".

"Сейчас о проблемах говорит боевой русский генерал. Не командир частной военной компании, не политик. А генерал вооруженных сил России. Но говорит он теми же словами, которые мы слышали от директора "Вагнера"", - написал Мардан.

Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" сообщил, что его отстранили от службы. Это случилось после его доклада о проблемах в российской армии. Его обращение опубликовал в Telegram депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев. Попов рассказывает, что доложил военному руководству России о главных проблемах в армии "по боевой работе, по обеспечению".

В частности, он заострил внимание на отсутствии контрбатарейной борьбы, станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях солдат от артиллерии Украины. Также Попов заявил, что поднял и другие проблемы, о чем он высказывался "на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко". Командующий отмечает, что после доклада на него был составлен приказ об отстранении от службы от имени министра обороны России Сергея Шойгу.