В Екатеринбурге мигранты устроили разборки на пляже

В Екатеринбурге толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда.

Видео инцидента появилось в Telegram-каналах. На кадрах несколько приезжих вдруг начинают драться друг с другом. Разнять мигрантов пытаются другие находящиеся на пляжи люди.

Чем закончилась эта история, неизвестно. Накануне.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Там пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, с начала июля это уже не первый инцидент с участием мигрантов в Екатеринбурге: недавно приезжие устроили дорожные разборки на перекрестке улиц 8 Марта – Большакова. В дальнейшем полиция установила всех участников потасовки, к административной ответственности были привлечены шестеро мужчин. А Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.