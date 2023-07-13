Погорельцам уральской Шайдурихи оформят единовременные выплаты

Жителям уральского села Шайдуриха, чье имущество пострадало от крупного пожара, начали составлять социальные паспорта погорельцев и оформлять единовременные выплаты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Заявки начали принимать в 10.00 в доме культуры Шайдурихи. В этих документах будет указана вся информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей.

Министр соцполитики Среднего Урала Андрей Злоказов поручил организовать в селе работу шести специалистов управления социальной политики №13 по Невьянскому району по руководством Екатерины Козловой.

А волонтеры свердловского Дома добровольцев приступили к подготовке гуманитарной помощи. Среди полезного груза будут продукты длительного хранения, средства личной гигиены и постельное белье. Посылку доставят лично добровольцы, которые уже на месте спросят у погорельцев, в чем еще они нуждаются. Наличие всех необходимых вещей проверят на складе организации, а информацию о потребностях передадут крупным благотворителям. Также в Екатеринбурге на ул. Хохрякова, 9 также заработал пункт "Народного фронта" для сбора гуманитарной помощи для погорельцев Шайдурихи.

Напомним, крупный пожар в Шайдурихе произошел вчера вечером и только утром его удалось локализовать. В огне сгорело 41 из 170 строений. В 13 на постоянной основе проживали 35 человек, в числе которых трое детей. Были также разрушены 23 дачных дома и 5 заброшенных строений. К сожалению, огонь не только поглотил материальное имущество сельчан, но и унес жизнь человека.