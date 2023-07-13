13 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Минобороны усилит защиту ВМФ от надводных и подводных беспилотных аппаратов

Министерство обороны России утвердило план модернизации кораблей и судов отечественного ВМФ, чтобы усилить их защиту от надводных и подводных беспилотных аппаратов. На бортах появятся дополнительное специальное вооружение и средства радиоэлектронной борьбы.

Новые системы защиты уже получили несколько российских боевых судов, в том числе минимум один десантный корабль, сообщили "Известиям" источники в Минобороны России. Эксперты отмечают, что подводные и надводные беспилотники уже становятся реальной боевой угрозой для военных флотов по всему миру.

Напомним, ранее стало известно, когда состоятся первые испытания подводного беспилотника "Посейдон". Они запланированы на это лето с морского носителя – атомной подводной лодки "Белгород". В первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки "Посейдона". Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 г. на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, она будет принята на вооружение России в 2023 г., как и сказал президент Владимир Путин.

Теги: Минобороны РФ, ВМФ, военно-морской флот


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