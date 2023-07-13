Россия может остаться без ветеринарных лекарств и вакцин из западных стран

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оборота ветеринарных препаратов. Из-за этого число доступных импортных лекарств для домашних животных, которое и без того сократилось из-за санкций и СВО, может еще уменьшиться. По данным "Коммерсанта", - с 130 до 20 позиций, об этом предупреждают поставщики.

Иностранные производители считают, что им будет сложно пройти проверку на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Поставщики отмечают, что в коротком списке оставшихся лекарств не будет кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин, а также оригинальных лекарств, разработанных в последние 3-7 лет.

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа говорит, что быстрого замещения импорта в отрасли, которую 30 лет занимали зарубежные компании, добиться нельзя.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что дефицита вакцин для животных в стране не будет, хотя европейские и американские препараты могут быть заменены на отечественные или "из дружественных стран". При этом "дружественные страны" не относятся к мировым лидерам по производству качественных вакцин.

"Мы не останемся без вакцин. Мы предусматривали возможность введения санкций. Эти компании говорят, что хотят работать на нашем рынке, но часть из них сами перестали нам поставлять вакцины", - сообщил Данкверт, выступая в Госдуме.

Он добавил, что по ситуации с вакцинами для домашних животных тоже опасений быть не должно: если не будет отечественных препаратов, то их завезут из дружественных стран.

"Советский Союз никогда не закупал вакцины, такое началось только в 90-е. Сейчас жалуются многие, почему так сложно ввезти вакцины в РФ. Но в США и Европу наши вакцины вообще нельзя ввезти", - заявил руководитель Россельхознадзора о случаях протекционизма.