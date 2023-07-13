13 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россия может остаться без ветеринарных лекарств и вакцин из западных стран

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оборота ветеринарных препаратов. Из-за этого число доступных импортных лекарств для домашних животных, которое и без того сократилось из-за санкций и СВО, может еще уменьшиться. По данным "Коммерсанта", - с 130 до 20 позиций, об этом предупреждают поставщики.

Иностранные производители считают, что им будет сложно пройти проверку на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Поставщики отмечают, что в коротком списке оставшихся лекарств не будет кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин, а также оригинальных лекарств, разработанных в последние 3-7 лет.  

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа говорит, что быстрого замещения импорта в отрасли, которую 30 лет занимали зарубежные компании, добиться нельзя.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что дефицита вакцин для животных в стране не будет, хотя европейские и американские препараты могут быть заменены на отечественные или "из дружественных стран". При этом "дружественные страны" не относятся к мировым лидерам по производству качественных вакцин.

Черная собака породы такса(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мы не останемся без вакцин. Мы предусматривали возможность введения санкций. Эти компании говорят, что хотят работать на нашем рынке, но часть из них сами перестали нам поставлять вакцины", - сообщил Данкверт, выступая в Госдуме.

Он добавил, что по ситуации с вакцинами для домашних животных тоже опасений быть не должно: если не будет отечественных препаратов, то их завезут из дружественных стран.

"Советский Союз никогда не закупал вакцины, такое началось только в 90-е. Сейчас жалуются многие, почему так сложно ввезти вакцины в РФ. Но в США и Европу наши вакцины вообще нельзя ввезти", - заявил руководитель Россельхознадзора о случаях протекционизма.

Теги: вакцина, запрет, домашние животные, лекарства, импорт


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