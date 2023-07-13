Бывший чиновник "Центроспас-Югория" получил условный срок и штраф за мошенничество

В Югре бывший директор филиала "Центроспас-Югория" Владимир Серебруев признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В марте 2015 года и в декабре 2018 года чиновник подписал государственные контракты на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также документы, содержащие сведения об объемах, качестве и стоимости выполненных работ по ремонту автомобилей, не соответствующие действительности. Также в декабре прошлого года он обеспечивал возможность перечисления денег на расчетный счет индивидуального предпринимателя, а с момента поступления денег и возврата их предпринимателем, подсудимый получил реальную возможность пользоваться деньгами по своему усмотрению.

Его действиями причинен ущерб на сумму более 700 тыс. рублей.

Суд приговорил Серебруева к условному сроку в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафу в 150 тыс. руб. Также судом удовлетворен иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлениями на вышеуказанную сумму.

Судом ХМАО-Югры приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Также по представлению прокуратуры директор уволен на основании ст. 81 Трудового кодекса РФ (в связи с совершением по месту работы хищения, установленного вступившим в законную суда приговором суда).