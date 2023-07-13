13 Июля 2023
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

ОНК: Суровикина нет в "Матросской тишине" и "Кремлевском централе"

Генерала Сергея Суровикина нет в "Матросской тишине" и "Кремлевском централе", заявили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

По словам ответственного секретаря организации Алексея Мельникова, при посещении учреждений он удостоверился, что генерала там нет.

Также он прокомментировал слухи о том, что Суровикин может находиться в изоляторе в Одинцовском районе. "Вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)", - написал Мельников в своем телеграм-канале.

Напомним, после событий 24 июня Суровикин не появлялся на публике. Его дочь опровергла сообщения о задержании генерала.

30 июня ответсек Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что Суровикина, вопреки расползающимся слухам, нет ни в одном из следственных изоляторов столицы.

12 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Суровикин не пропал, а "отдыхает" и "пока не доступен".

Теги: суровикин, онк, матросская тишина


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