В мэрии Екатеринбурга опровергли новость о завозе очередной партии троллейбусов из Беларуси

Количество белорусских троллейбусов на улицах Екатеринбурга увеличилось, однако в мэрии опровергли информацию об очередной поставке общественного транспорта из республики. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе горадминистрации, это все те же троллейбусы из предыдущей партии, которые только недавно вышли на дороги.

"Завоза" не было. Новые машины продолжают постепенно поступать в парк "Гортранса". В настоящий момент на линии работают восемь машин. Еще несколько готовятся к выходу на линию", - пояснили в мэрии.

Напомним, что троллейбусный парк решили обновить в год 300-летия Екатеринбурга. Для этого за 1,5 млрд руб. у белорусского предприятия "Белкоммунмаш" было закуплено 50 машин, оснащенных системой удаленного автономного хода, что позволит транспорту передвигаться даже в районах, не оборудованных контактной сетью. Благодаря этому троллейбусы смогут обслуживать больше горожан на более популярных маршрутах.

Первые 10 троллейбусов доставили еще в мае. Остальные планируется завезти в уральскую столицу к концу 2023 года.