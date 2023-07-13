В Яр-Сале строитель рухнул с лесов строящегося дома

В Яр-Сале строитель, выполняющий работы на чердачном помещении строящегося жилого дома, рухнул с лесов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Работник получил травмы. Инцидент произошел 12 июля.

Мужчина получил множество травм в области головы. В настоящий момент пострадавший доставлен в окружную больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц коммерческой организации, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.