13 Июля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин побывал на стройплощадке дома-интерната, который возводят по нацпроекту "Демография"

В Астраханской области продолжается модернизация и развитие учреждений соцзащиты.

"Проверил работы в новом корпусе дома-интерната для пожилых людей и инвалидов на 74 места. Он строится в Астрахани в рамках нацпроекта «Демография» и станет важным социальным объектом", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Здесь подрядчик уже установил каркас здания, завершает межэтажное перекрытие, установку лестниц и перегородок. Скоро займутся мансардой. Срок сдачи – конец года.

строительство, строительная техника(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор поставил задачу региональному минстрою уделить особое внимание благоустройству территории. 

стройка(2023)|Фото: https://www.astrobl.ru/

Также Игорь Бабушкин поинтересовался, как обстоят дела в находящемся рядом первом корпусе дома-интерната. Здесь ухаживают за пожилыми и людьми с инвалидностью, организуют их отдых и досуг, предоставляют медицинскую помощь и социальные услуги. Всего в учреждении обслуживают более 300 человек в год.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, соцобъекты, дом-интернат, нацпроект демография


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