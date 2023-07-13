Игорь Бабушкин побывал на стройплощадке дома-интерната, который возводят по нацпроекту "Демография"

В Астраханской области продолжается модернизация и развитие учреждений соцзащиты.

"Проверил работы в новом корпусе дома-интерната для пожилых людей и инвалидов на 74 места. Он строится в Астрахани в рамках нацпроекта «Демография» и станет важным социальным объектом", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Здесь подрядчик уже установил каркас здания, завершает межэтажное перекрытие, установку лестниц и перегородок. Скоро займутся мансардой. Срок сдачи – конец года.

Губернатор поставил задачу региональному минстрою уделить особое внимание благоустройству территории.

Также Игорь Бабушкин поинтересовался, как обстоят дела в находящемся рядом первом корпусе дома-интерната. Здесь ухаживают за пожилыми и людьми с инвалидностью, организуют их отдых и досуг, предоставляют медицинскую помощь и социальные услуги. Всего в учреждении обслуживают более 300 человек в год.