Президенту Франции прислали конверт с человеческим пальцем

Президенту Франции Эммануэлю прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем. Письмо прислали в службу корреспонденции Елисейского дворца – официальной резиденции главы государства. Оно пришло по почте 9-10 июля, сообщает издание Valeurs Actuelles.

По данным издания, в письме оказался отрезанный человеческий палец. Инцидент произошел в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии, который традиционно отмечается 14 июля.

Палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду. Позже полиция нашла человека, которому принадлежал палец. Дальнейшие подробности не приводятся.

Елисейский дворец отказался комментировать ситуацию.