Товарооборот России и Китая за полгода вырос на 40%

Товарооборот России и Китая за первое полугодие вырос до $114,5 млрд. Этот показатель превышает аналогичные прошлогодние данные на 40,6%.

За январь-июнь этого года Китай экспортировал в Россию товаров на $52,28 млрд, что на 78,1% больше, чем в прошлом году, приводит РБК данные таможни Поднебесной. Поставки из России в Китай выросли по сравнению с 2022-м на 19,4% (до $62,26 млрд). Отдельно в июне товарооборот стран составил $20,8 млрд: Россия ввезла в Китай товаров $11,28 млрд, а КНР поставила продукции на $9,55 млрд.

Напомним, в начале июля стало известно, что поставки российского зерна на китайский рынок – вопрос политический, он лежит не в плоскости фитосанитарного контроля, на который КНР ссылается, отказываясь закупать российский товар.

"Это просто ограничение по нашим поставкам. Таких ограничений для Казахстана и Украины нет. Мы можем продавать только в приграничных районах, но это мизер. Пока нет центрального решения правительства Китая о допуске российских зерновых ресурсов на рынок, никаких перспектив нет", - сказал журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Ранее звучали идеи добиться роста товарооборота между Россией и КНР до $200 млрд уже в этом году, однако даже в случае успеха эта сумма относительно невелика. Ведь объем торговли Китая с главным геополитическим конкурентом — Соединенными Штатами в 2022 г. превысил $690 млрд, обновив исторический рекорд. С другой стороны, продолжение роста товарооборота между РФ и КНР внушает оптимизм, хотя переход к расчетам в нацвалютах затрудняет прямые сравнения. Да, сумма в долларах остается меньше, но важность рынков для торговли товарами друг друга у России и Китая огромна.