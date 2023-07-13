В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми.

Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

По словам Даванкова, сейчас в стране относительно мало семей с тремя и более детьми, поскольку многие опасаются того, что не смогут финансово обеспечить семью.

Ранее сообщалось, что в России статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка. В Минтруде заявили, что единый стандарт затронет свыше 2 млн семей с тремя и более детьми до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. При этом субъекты могут самостоятельно расширять критерии. Как сообщили в Госдуме, таким образом, в северных регионах многодетными могут признать семьи с двумя детьми.