13 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми.

Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

По словам Даванкова, сейчас в стране относительно мало семей с тремя и более детьми, поскольку многие опасаются того, что не смогут финансово обеспечить семью.

Ранее сообщалось, что в России статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка. В Минтруде заявили, что единый стандарт затронет свыше 2 млн семей с тремя и более детьми до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. При этом субъекты могут самостоятельно расширять критерии. Как сообщили в Госдуме, таким образом, в северных регионах многодетными могут признать семьи с двумя детьми.

Теги: многодетные семьи, госдума, Владислав Даванков


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