В Екатеринбурге за долги по 153 штрафам ГИБДД арестовали автомобиль

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль "Рендж Ровер", принадлежащий юридическому лицу с долгом в несколько миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, компания, за которой числилась иномарка, накопила задолженность по 153 штрафам ГИБДД на 145 тысяч рублей, а также более 8 млн рублей по налогам и обязательствам перед юридическими лицами. Оплачивать задолженность руководство компании не торопилось, а денег на расчетных счетах было недостаточно для полного погашения долга.

Приставы выяснили, что в собственности должника имеется автомобиль "Рендж Ровер". Для начала в отношении машины вынесли запрет на регистрационные действия. Но поскольку представители должника скрывались и на прием к судебному приставу не ходили, было принято решение об аресте авто.

Иномарку объявили в исполнительный розыск и в итоге нашли на одной из парковок Екатеринбурга. На месте был составлен акт описи и ареста имущества. Сейчас автомобиль передан на ответственное хранение в спецорганизацию.