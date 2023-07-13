Уголовное дело о подожженной в Прикамье девушке переквалифицировано

Уголовное дело, возбужденное в отношении подростка, обвиняемого в попытке сжечь 16-летнюю школьницу, учившуюся с ним в параллельном классе, переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Ранее в отношении него было выдвинуто обвинение по статье "Покушение на убийство". Сейчас - "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью".

По версии следствия, в ночь на 8 июля девушка по приглашению обвиняемого пришла к нему домой, когда дома никого не было. Обвиняемый облил ее горючей жидкостью и поджег. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил шокирующие подробности инцидента - якобы перед поджогом девушка была изнасилована. После надругательства подросток оставил девочку умирать на железнодорожных путях. Ее увидел машинист проезжающего мимо поезда, вызвал полицию и скорую.

В СКР не сообщают о том, что жертва была подвергнута насилию.