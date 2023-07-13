Владимирская область и ВКонтакте открывают туристические точки притяжения: в регионе проходят съёмки проекта «Места»

С 11 по 14 июля во Владимирской области работает съёмочная команда проекта VK «Места». В её составе популярные блогеры Карина Мурашкина и Янгер, а также участники федеральной программы «Больше, чем путешествие». Напомним, в этот проект приглашают победителей участников всероссийских конкурсов и проектов. Благодаря программе уже более 100 тысяч молодых людей, в том числе жителей Владимирской области, смогли увидеть уникальные места нашей страны.

В своём контенте и имиджевом ролике про наш регион команда VK «Места» покажет самые яркие объекты туристской инфраструктуры и расскажет уникальные истории местных жителей. Их увидят миллионы пользователей социальных сетей.

Во время медиаэкспедиции проходят и событийные мероприятия. Так, 11 июля во владимирском центре современной культуры «Флигель» состоялась встреча блогеров и представителей компании VK с активной молодёжью нашего региона. В общении также принял участие первый вице-губернатор Александр Ремига.

«Туристическая привлекательность региона – это совокупность множества факторов. Один из них – медийное продвижение. Ребята путешествуют по регионам России, создают контент и делятся с подписчиками. Здесь мы рекламируем не только Владимирскую землю в целом, но и отдельные масштабные события, такие как празднование 1000-летия Суздаля. Зачастую контент блогеров выстраивается вокруг субъектов предпринимательства, – это дополнительный импульс для того, чтобы туристы знали, какие места можно посетить. По поручению Губернатора Александра Александровича Авдеева на данный момент проводится большая работа по благоустройству городской среды и инфраструктуры в целом», – поделился первый заместитель главы региона.

«Владимирская область славится своей историей и культурой. В ходе наших съёмок мы хотим показать регион в том числе и с молодёжной стороны – рассказать, что здесь есть всё для активного отдыха. А приехать сюда из той же Москвы можно за несколько часов», – отметила руководитель проекта «Места» Ирина Саютина.

Блогеры расскажут о полёте на воздушном шаре и параплане, игре в водное поло на сап-бордах, поездке по бездорожью на УАЗах, прогулке на трициклах и сплаве по реке Судогда. С культурной составляющей региона они познакомятся в «АРТ-колхозе», музее «Старая аптека» и на фабрике владимиро-суздальских узоров. Также в программе запланирована рыбалка на экоферме «Оленьи пруды».

Имиджевый видеоролик про Владимирскую область будет опубликован уже этой осенью. Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе «Места».

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, «Места» – проект компании VK, который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета. В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о субъектах Российской Федерации. Съёмки проекта прошли уже в 18 регионах страны.