13 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Парламент Татарстана не откажется от идеи обязательного распределения студентов

Парламент Татарстана не откажется от своей идеи обязательного распределения студентов по окончании вузов. Законопроект республики получил отрицательные отзывы двух комитетов Госдумы – по просвещению и по науке и высшему образованию. Там посчитали, что обязанность для студентов-бюджетников после получения диплома в течение трех лет отработать по своей специальности противоречит Конституции.

В Госсовете Татарстана считают, что обязательное трудоустройство выпускников "будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны", пишет "Ъ".

Отметим, предложенные поправки предполагают, что выпускники вузов и колледжей, которые учились за счет бюджета, подлежат "трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации". В случае отказа выпускник должен возместить стоимость обучения государству. Срок трудовой деятельности выпускника, следует из документа, по распределению составит три года, а план будет составлять уполномоченный правительством РФ орган. Отработка для выпускника может проходить в любом регионе страны. Остаться по месту жительства можно, если у выпускника (или у его родителей или детей) есть инвалидность, а также в случае беременности и наличия ребенка до трех лет.

Теги: Распределение, студенты, Татарстан, Госсовет, парламент


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