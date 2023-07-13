74% россиян выступают против использования ядерного оружия в СВО

Три четверти россиян выступают против использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте. Остальные считают такой вариант развития допустимым, но 5% из них уточняют, что ядерный удар может быть санкционирован только при угрозе поражения России, таковы результаты опроса социологов проекта Russian Field.

Социологи проводят исследование отношения россиян к конфликту на протяжении более года. В последнюю волну исследования (16-19 июня) оказалось, что число сторонников продолжения СВО уменьшилось по сравнению с предыдущей волной на 4%, доля сторонников мирных переговоров выросла на те же 4%. В целом показатели практически сравнялись и достигли уровня начала декабря 2022 года.

"Уровень поддержки гипотетического решения Путина о наступлении на Киев сейчас является наибольшим за весь период исследования (64%). В то же время наблюдается и один из самых высоких показателей поддержки мирного соглашения уже завтра (72%)", - говорится в отчете об исследовании.

С марта 2022 года с 13% до 49% увеличилась доля тех, кто считает, что СВО продлится еще больше года.