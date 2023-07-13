Новокузнецк затопило после грозы и града: повалены деревья, затоплены пешеходные переходы

Новокузнецк (Кемеровская область) серьезно подтопило после грозы и града.

В городе повалены деревья, затоплены пешеходные переходы, размыты дороги, повреждены автомобили и светофоры, оборваны провода.

Как сообщил в эфире программы "Утро с мэром" глава города Сергей Кузнецов, создан штаб по ликвидации последствий стихии.

По его словам, без электроэнергии остаются несколько десятков многоквартирных домов в Орджоникидзевском и Кузнецком районах. Также без света - 1,5 тысячи домов частного сектора.

Мэр добавил, что сегодня ситуация может повториться, в связи с чем коммунальные службы приведут в степень повышенной готовности.

12 июля в четырех населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края был введен режим ЧС из-за ливней, подтопивших дома. Велась эвакуация населения и туристов. Сообщалось о четверых пропавших.