Новокузнецк затопило после грозы и града: повалены деревья, затоплены пешеходные переходы
Новокузнецк (Кемеровская область) серьезно подтопило после грозы и града.
В городе повалены деревья, затоплены пешеходные переходы, размыты дороги, повреждены автомобили и светофоры, оборваны провода.
Как сообщил в эфире программы "Утро с мэром" глава города Сергей Кузнецов, создан штаб по ликвидации последствий стихии.
По его словам, без электроэнергии остаются несколько десятков многоквартирных домов в Орджоникидзевском и Кузнецком районах. Также без света - 1,5 тысячи домов частного сектора.
Мэр добавил, что сегодня ситуация может повториться, в связи с чем коммунальные службы приведут в степень повышенной готовности.
12 июля в четырех населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края был введен режим ЧС из-за ливней, подтопивших дома. Велась эвакуация населения и туристов. Сообщалось о четверых пропавших.