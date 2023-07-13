13 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Сотрудник Уральского завода гражданской авиации "подарил" мошенникам миллионы

Сотрудник одного из заводов Екатеринбурга стал жертвой аферистов. Он "подарил" мошенникам миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на днях в полицию обратился работник Уральского завода гражданской авиации и рассказал, что неизвестные убедили его оформить несколько кредитов на 2,4 млн рублей. Все началось с того, что с ним связался неизвестный, который представился "капитаном полиции". Незнакомец сообщил, что занимается поимкой мошенников, и на имя собеседника якобы поданы заявки на оформление кредитов.

Затем мужчину перевели на "специалиста Центрального банка", который под видом "начальника службы безопасности" сообщил заводчанину о необходимости закрыть одобренные на его имя несанкционированные кредиты. Для этого мужчину убедили самому оформить так называемый "зеркальный" займ.

Взятка(2023)|Фото: Накануне.RU

Далее с уральцем связался другой "специалист банка", по инструкции которого тот взял в кредит миллион рублей. Затем жертву "обрадовали", что на него оформлен еще автокредит на 1,4 млн рублей, и нужно по аналогичной схеме перекредитоваться, а деньги перевести на указанные "специалистами" счета. Потерпевшего заверили, что после этого его кредитные обязательства будут аннулированы, а мошеннические заявки закрыты.

Когда мужчина наконец понял, что стал жертвой телефонных аферистов, то обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники, которые представляются жертвам "сотрудниками Банка России", недавно придумали новую схему обмана.

Теги: мошенники, полиция, завод, Екатеринбург


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