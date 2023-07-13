В селе Шайдуриха при крупном пожаре погибла пенсионерка

Крупный пожар в уральском селе Шайдуриха не только уничтожил больше 40 строений, но и унес жизнь человека. По данным департамента информационной политики Свердловской области, при разборке сгоревшей дачи было обнаружено тело женщины.

Подробнее об этом написал Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора. По его данным, погибшей оказалась 71-летняя женщина. Ее 73-летний супруг обратился в "скорую" с ожогами первой и второй степени на кистях рук. Сейчас он находится в пункте временного размещения в доме культуры Невьянска.

По данным правительства региона, к медикам обратился еще один пострадавший, получивший ожоги нижних конечностей, его госпитализировали в Невьянскую ЦРБ. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Пожар в Шайдурихе вспыхнул вчера вечером. Огонь перешел на строения от верхового лесного пожара. На месте была введена спецоперация "Тайфун" для оказания помощи сотрудниками МЧС в эвакуации жителей деревни.

Всего в Шайдурихе 170 домов, население деревни составляет 365 человек.