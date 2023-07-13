Беспилотник ВСУ атаковал завод в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на одно из предприятий региона.

В своем telegram-канале Богомаз написал, что украинский беспилотник атаковал "Консервсушпрод" в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.

Предприятие основано в 1929 г., когда были заложены основы завода по переработке картофеля в крахмал. Сейчас в его ассортименте – мясные, овощные, мясорастительные консервы, а также молочные продукты, ИРП и еда быстрого приготовления.