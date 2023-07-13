13 Июля 2023
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Фото: пресс-служба УВЗ

На УВЗ прошел показ рок-оперы Проханова "Хождение в огонь"

Накануне сотрудники и приглашенные гости АО "НПК "Уралвагонзавод" смогли увидеть премьерный показ рок-оперы "Хождение в огонь" на стихи Александра Проханова и музыку Александра Агеева. Произведение посвящено освобождению Донбасса, новым смыслам России и русской мечте.

Рок-опера "Хождение в огонь"(2023)|Фото: пресс-служба УВЗ

Патриотическая акция прошла на танковом конвейере цеха 130. Артисты выступили перед сотрудниками 23 цехов УВЗ и гостями. По словам самого Проханова, рок-опера является "скромным вкладом в нашу будущую победу".

Рок-опера "Хождение в огонь"(2023)|Фото: пресс-служба УВЗ

Рок-опера "Хождение в огонь"(2023)|Фото: пресс-служба УВЗ

Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов напомнил, что именно 12 июля в годы Великой Отечественной войны состоялось величайшее танковое сражение — Прохоровская битва.

Рок-опера "Хождение в огонь"(2023)|Фото: пресс-служба УВЗРок-опера "Хождение в огонь"(2023)|Фото: пресс-служба УВЗ

На премьере также присутствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он рассказал про "сатанизм", который уже долгие годы "шествует широкими шагами по Европе", а не так давно добрался и до Украины, где встретился с русскими танками.

"Словесное и музыкальное воплощение силы российского оружия. Остановить лукавые силы поможет этот Русский Гимн смыслов", — прокомментировал владыка.

Теги: завод, УВЗ, Уралвагонзавод, рок-опера, Проханов


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