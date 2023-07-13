Тюменской стримерше Жади, в прямом эфире издевавшейся над собственным сыном, предъявлено обвинение

В Тюмени предъявлено обвинение 32-летней стримерше Жади, угрожавшей во время видеотрансляции своему 12-летнему сыну и оскорблявшей его, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Угрожала и оскорбляла ребенка женщина неоднократно. В настоящий момент личность женщины установлена и ей предъявлено обвинение. Дети обвиняемой находятся в социально-реабилитационном центре.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Были проведены обыски по месту жительства обвиняемой. Допрашиваются очевидцы, соседи, знакомые женщины.

Напомним, 10 июля в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой 32-летняя местная жительница кричала на сына, используя оскорбления и мат, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать". После этого, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы проверить стримершу "Жади" из Тюмени.

Парламентарий попросила Бастрыкина взять данную ситуацию на контроль и принять необходимые меры реагирования.