Тагильские депутаты определили дату конкурса на должность главы города

13 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Тагильские депутаты определили дату конкурса на должность главы города

В Нижнем Тагиле определена дата проведения конкурса на должность главы города. Решение накануне приняли депутаты городской думы.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы Нижнего Тагила, первый этап конкурса состоится 27 сентября 2023 года. Кандидат на должность главы города должен иметь высшее образование, обладать профессиональными знаниями и навыками в сфере государственного либо муниципального управления, экономики, финансов или юриспруденции, а также иметь опыт руководящей работы не менее трех лет.

Любой, кто захочет участвовать в конкурсе, должен будет представить в аппарат Нижнетагильской городской думы все необходимые документы. Это нужно сделать в период с 14 по 25 августа 2023 года.

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра включили спикера Нижнетагильской городской думы Вадима Раудштейна, депутатов Дмитрия Скоропупова и Дениса Корякина, а также председателя Общественной палаты города Нину Титову. Еще четыре кандидатуры в состав комиссии будут представлены губернатором Свердловской области.

Действующим главой Нижнего Тагила является Владислав Пинаев, который занимает этот пост с октября 2018 года.

Теги: дума, глава, конкурс, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети