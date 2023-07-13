Тагильские депутаты определили дату конкурса на должность главы города

В Нижнем Тагиле определена дата проведения конкурса на должность главы города. Решение накануне приняли депутаты городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы Нижнего Тагила, первый этап конкурса состоится 27 сентября 2023 года. Кандидат на должность главы города должен иметь высшее образование, обладать профессиональными знаниями и навыками в сфере государственного либо муниципального управления, экономики, финансов или юриспруденции, а также иметь опыт руководящей работы не менее трех лет.

Любой, кто захочет участвовать в конкурсе, должен будет представить в аппарат Нижнетагильской городской думы все необходимые документы. Это нужно сделать в период с 14 по 25 августа 2023 года.

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра включили спикера Нижнетагильской городской думы Вадима Раудштейна, депутатов Дмитрия Скоропупова и Дениса Корякина, а также председателя Общественной палаты города Нину Титову. Еще четыре кандидатуры в состав комиссии будут представлены губернатором Свердловской области.

Действующим главой Нижнего Тагила является Владислав Пинаев, который занимает этот пост с октября 2018 года.