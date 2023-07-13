Лавров: Россия будет рассматривать передачу F-16 Украине как ядерную угрозу

Появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", - заявил министр в интервью "Ленте.ру".

Лавров отметил, что в ходе боевых действий российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных вооружений или нет.

Министр добавил, что США и "их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией", что чревато катастрофическими последствиями.

Отметим, пока ни одна страна НАТО не дала твердых гарантий передачи Украине F-16. В СМИ появлялась информация о том, что самолетами поделятся Нидерланды и Дания, но подтверждения нет. США не собираются передавать истребители этого типа.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что страны НАТО передадут Киеву F-16 не раньше начала 2024 года.