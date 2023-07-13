13 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Шахта "Листвяжная" возобновила работу после аварии 2021 года со смертью 52 горняков

Шахта "Листвяжная" возобновила работу после аварии, которая в ноябре 2021 года унесла жизни 52 горняков.

О начале работ сообщается на официальном сайте шахты, которая входит в холдинг "СДС-Уголь".

"Введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. Программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке", - сообщили в компании.

В рамках подготовки к возобновлению работы "специалисты АО НЦ "ВостНИИ" проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ".

Эксперты положительно оценили пылеврывобезопасность шахты, крепления горных выработок, состояние дегазационной сети шахты, обеспеченность запасными выходами и т.д.

В сентябре прошлого года Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 года.

Шахта Листвяжная в Кузбассе(2021)|Фото: Максим Киселев / ТАСС

Основными техническими причинами аварии стали: загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

Были и претензии к руководству шахты: системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках.

Напомним, при аварии на шахте погибли 52 человека, еще 63 пострадали. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

В Ростехнадзоре называли причинами аварии грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Комиссия ведомства по расследованию причин аварии на шахте также выявила нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. В шахту проносились телефоны, использование которых под землей запрещено. Также сообщалось, что концентрация метана в шахте "была взрывоопасной задолго до аварии" и менеджмент шахты знал об этом.

Теги: шахта, листвяжная, , авария, перезапуск


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