13 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Амурской области отравились 17 детей

В детском саду в поселке городского типа Прогресс (Амурская область) отравились 17 детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, речь идет о детском садике "Золотая рыбка". После получения информации об отравлении санврачи начали расследование. Общее количество пострадавших детей – 17 человек.

Причиной стал занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров" и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции. 12 июля Райчихинским городским судом принято решение признать виновным юридическое лицо МДОБУ Детский сад № 16 "Золотая рыбка" в совершении административного правонарушения и остановить его работу на 60 суток.

Прокуратура Амурской области сообщила о том, что начала проверку деятельности садика. Пострадавшие заболели энтеровирусной инфекцией в течение недели. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, лечение проходят амбулаторно. По данным регионального управления ФССП, в туалете садика отсутствовали необходимые чистящие средства, на нескольких окнах не было москитных сеток, что привело к появлению мух, в садике не соблюдали требования к дезинфекции игрушек, посуды, инвентаря.

Теги: Прогресс, Амурская область, отравление, дети


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